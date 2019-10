Zeevoedsel met een mooie missie bij The Knott

In het pand van voormalig restaurant Christian is nu The Knott te vinden. In de keuken staat chef-kok Sebastiaan Knotterus, die zijn liefde voor de keuken ongetwijfeld van zijn vader heeft meegekregen. Senior Dolf was eigenaar van meerdere restaurants in Den Haag. ‘



Het interieur heeft iets van neutraal klassiek. Er is vloerbedekking, lichtgrijze stoffen stoelen, donkere grijstinten aan de muren, stroken behang, gordijnen in goudtint en lampen met houten bewerkingen. Geen interieur waar jonge Pollepelaars voor zullen vallen. Wel een aangename sfeer, de tafels met linnen gedekt en de servetten in ringen gestoken.