Zeevonk is zoiets als berenklauw of de eikenprocessierups: een pest voor de rest

Een soort Noorderlicht maar dan in het zeewater: een toverachtige blauwe gloed die pas verschijnt als het water in beweging komt. Vandaar dat het internet gisteren werd overspoeld met filmpjes over iets dat er fantastisch uitziet maar dat helemaal niet is. Zeevonk is zoiets als berenklauw, Japanse knoop of de eikenprocessierups: een pest voor de rest.