Zeezeiler Mark Slats zet na maanden weer voet op Nederlandse bodem

Begin juli begon Slats aan de immense uitdaging: een zeilwedstrijd rondom de wereld. Op 31 januari dit jaar finishte hij als tweede in de Franse plaats Les Sables d’Olonne. Hij zat de winnaar, Jean-Luc van den Heede (73), nog enige tijd op de hielen, maar de Fransman wist er alsnog met de eerste prijs vandoor te gaan.



Wie denkt dat Slats daarna wel even genoeg had van zijn boot, dacht verkeerd. Vorige week verliet hij de Franse plaats per boot, op weg naar Engeland. Daar heeft hij de afgelopen dagen rond gezeild.



Maar eind deze week is het dan zover. Zaterdag rond 14.00 uur wordt de Wassenaarder verwacht in de Scheveningse haven. Op Facebook is inmiddels een evenement aangemaakt. ‘We willen er gezamenlijk met vrienden, familie en fans een onvergetelijk moment van maken om Mark te laten weten wat voor heldenprestatie hij heeft neergezet!’