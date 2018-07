'Zeg nee tegen Steve Jobs-school in Den Haag'

De stichting Seva World hoopt in 2019 een iPad-school te openen in Laakkwartier. De (nieuwe) aanvraag voor bekostiging is nog in behandeling bij de minister van onderwijs. Het vorige verzoek werd door hem afgewezen door een 'foutje' in de aanvraag.



De gemeente Den Haag heeft al wel groen licht gegeven. Die schept in haar schoolplan voor 2019-2022 ruimte voor de nieuwe 'algemeen bijzondere' basisschool. Het college stelt dat er in die buurt voldoende belangstelling voor dit type onderwijs bestaat. In stadsdeel Laak is er volgens het college geen andere algemeen bijzondere basisschool, de dichtstbijzijnde bevindt zich in Rijswijk.