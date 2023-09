Zege Quick JO19-1 op GVAV-Rapiditas JO19-1

En wéér sneuvelt er een prestigi­eus banenpro­ject in Den Haag: ‘Medewer­kers krijgen echt hun geld’

Made in Moerwijk was een van de paradepaardjes van de gemeente Den Haag. Ministers en wethouders kwamen er geregeld over de vloer, en gingen trots met de initiatiefnemers op de foto. Maar de stichting is nu failliet. Medewerkers vertellen dat ze al vier maanden geen salaris meer hebben gehad van sociaal ondernemer Donne Bax, die ook betrokken was bij de failliet gegane Energie Academie.