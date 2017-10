Zeilboten Volvo Ocean Race geen luxeparadijs

Mede door deze omstandigheden wordt de VOR ’s werelds zwaarste zeilrace genoemd. Over acht maanden is, voor het eerst in de geschiedenis, de finish in Den Haag. De hofstad heeft al beloofd daar een groot spektakel van te maken. In acht dagen tijd verwacht men 450.000 tot een half miljoen belangstellenden rond en in de Scheveningse haven.



Ernst-Jan van Housselt, shore crew engineer van Team Brunel, leidde het AD rond in de zeilboot. Deze Rotterdammer vliegt de komende maanden van hot naar her om er onder meer voor te zorgen dat de teambase , de thuisbasis van het hele geelzwarte gezelschap, keurig op de kade staat als schipper Bouwe Bekking met zijn bemanning een haven binnenkomt.