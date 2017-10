Da's maar goed ook, ik ken bitter weinig mensen die zeilen als aangenaam tijdverdrijf ervaren. Ik heb het op uitnodiging van ene meneer Scheepsbouwer (geen grap) van KPN wel eens gedaan. Na een kwartier zat ik in de kajuit en kwam er niet meer uit. Ik haat zeilen, tot op het misselijkmakende af. Op de website van de Volvo Ocean Race kun je virtueel meestrijden tegen de 'echte' deelnemende zeilschepen, met je eigen boot. Ik kan mijn schip pimpen met sterkere zeilen en een gepolijste boeg. Mijn koers zelf uitgestippeld, de windrichting tot de laatste knoop uitgerekend, de zeilen hoog: over precies acht uur en vijftien minuten zal de SB001 te pletter slaan tegen de kust van Tunesië. 'We doen dit niet omdat we het zeilen zo leuk vinden', zegt wethouder Klein. Deze uitspraak is van een ongekende eerlijkheid. Zeilen is voor de elite, ernaar kijken is slaapverwekkend. Waarom wordt Sail, de vlootschouw in Amsterdam, eens in de vijf jaar georganiseerd? Omdat niemand het anders volhoudt. Zelfs dan is het evenement alleen uit te zitten met koeltassen wijn en zelfgemaakte broodjes zalm. Saai Amsterdam. Nee, dan de Volvo Ocean Race: een heus dorp wordt gebouwd om bezoekers te vermaken. Het evenemententerrein gaat op 24 juni open, de finish is een week later.



Team AkzoNobel en Team Brunel zijn de Hollandse kanshebbers. Van AkzoNobel is het nog maar de vraag of ze als Nederlands bedrijf zullen finishen. De Amerikaanse verfgigant PPG wil het bedrijf opslokken en aan stukken scheuren. Er wordt hoe dan ook straks geld verdiend, veel geld, zo meldt wethouder Klein vanuit Alicante. Een investering van drie miljoen euro zal een rendement opleveren tot wel tien miljoen voor de stad. 'Als ik hier rondloop heeft iedereen het al over ons als de 'ultimate destination'.' Den Haag is het einde. Maar dat wisten wij allang.