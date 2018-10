Zeiler Mark Slats gewond door rondvliegende gereedschapskist

Column Bijna 2000 jongeren te gast in de meest gastvrije stad van het land

6:05 Dat Den Haag een wereldstad is mag genoegzaam bekend zijn. Wij hebben de beste bomen, waarvan er zelfs een in de top 5 van Nederland staat. We hebben de best liegende politici, zoals Mark Rutte. En niet te vergeten de best geradicaliseerde moslims. Welkom in Den Haag, One Young World Top!