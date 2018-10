Zeiler Mark Slats is blij dat hij weer even contact heeft met bewoonde wereld

Slats heeft zware weken achter de rug. De wind was niet krachtig genoeg waardoor zijn boot niet snel vooruit kwam. Daarbij is hij afgelopen week gewond geraakt toen een gereedschapskist na plotselinge weeromslag op hem viel. Hij zou vermoedelijk zijn ribben hebben gebroken. Of dit daadwerkelijk het geval was, is niet duidelijk.



De zeiler heeft tijdens de stop zijn filmbestanden afgegeven. En, nadat de verplichte 90 minuten met de pers waren afgerond, had Slats even de tijd om zijn boot te controleren. Hij klom in de mast en zag dat zijn windex, een windvaan met reflecterend materiaal op de vanen, gebogen was. Zonder problemen werd deze terug in vorm gebogen. Verder lijkt alles goed te gaan met zijn boot.