Zeiljacht strandt door navigatiefout tussen pilaren Scheveningse Pier: ‘Slechte voorbereiding’

Tuinders blijven lozen, waterkwali­teit gaat achteruit: ‘Kwaliteit in ons gebied móet verbeteren’

11:54 De waterkwaliteit in het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Delfland is in 2020 niet verbeterd. Sterker nog: in het glastuinbouwgebied is de kwaliteit zelfs iets minder dan in 2019. Dat betekent volgens het waterschap dat alle partijen die invloed hebben op de waterkwaliteit fors meer moeten doen om het water schoner te maken. ,,De waterkwaliteit in ons gebied móet verbeteren.”