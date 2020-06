Zeilschip Bark Europa is lekker op weg: ‘We zouden ergens rond 17 juni aankomen’

even bellen metZeilschip Bark Europa is lekker op weg. Het is weer het begin van de week, dus vragen wij hoe het onze Scheveningse zeelui vergaat.

Waar varen jullie nu? En wat is de schatting in hoe veel dagen jullie reis nog zal duren?

,,Op dit moment 600 mijl ten zuidwesten van de Azoren. Volgens de directe route nog iets van 2400 mijl te gaan, maar daar zal nog wel wat bijkomen, want de wind staat ons niet altijd toe een directe route te varen. Als ik onze gemiddelde snelheid sinds vertrek uit Ushuaia naar de toekomst doorschuif, dan zouden we ergens rond 17 juni moeten aankomen. Je weet echter nooit.’’

Als ik zeg Scheveningen, wat zeggen jullie dan?

,,Land! Zwaaiende dochter op de kade. Geliefden. Harinkje. Einde van een avontuur. Thuis!’’

Geef ons eens een kijkje in de keuken. Wat staat daar allemaal op die plank? Geen verse producten meer, neem ik aan...

,,Tja, de verse spullen zijn inderdaad zo goed als op. Nog een aantal aardappelen, uien en wortels. Wat prei en bleekselderij en een paar kolen. Dat is het enige verse spul, zo je nog van vers kunt spreken na ruim twee maanden op zee. Daarnaast hebben we een vriezer met vlees en diepvriesgroentes. Het begint nu echter wel puzzelen te worden, ook wat betreft de zes vegetariërs onder de bemanning. Dat zal toch wel de grootste uitdaging worden in de laatste weken.’’

Is er nog een leuk grapje uitgehaald op het dek de laatste tijd? Haha...

,,Er wordt heel wat afgelachen op het schip. Stel: we zien net een zeilschip in de verte aankomen. Het eerste wat er door de dames wordt geroepen is: ‘Are there handsome guys on the ship?’ En de t-shirts vliegen dan omhoog...’’