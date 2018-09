Zeilschip De Europa even 'thuis' in Scheveningen

De Europa is een Nederlands tallship uit 1911. ,,Het schip is als lichtschip gebouwd in Duitsland'', legt Kingma uit. ,,Eind jaren tachtig, begin jaren negentig is het helemaal omgebouwd tot het schip dat het nu is. Twee keer per jaar is er een onderhoudsperiode van minimaal drie weken om ervoor te zorgen dat het schip niet gedateerd is. Het schip lijkt oud, maar er is continu vernieuwing gaande.''



,,Het is een eer om op dit schip te mogen varen'', voegt kapitein Klaas Gaastra daaraan toe. ,,We hebben het met elkaar mogelijk gemaakt dat we het schip boven water houden, financieel gezien. Dat is een heel grote bevrediging.''