‘Zelden zo’n nare overval gezien’

De overval gebeurde op 10 februari 2017 in een woning aan de Caan van Necklaan in Rijswijk. De toen 34-jarige medewerker van een Delftse Shurgardvestiging kwam uit zijn werk, toen drie mannen met hem mee naar binnen drongen. Eenmaal in huis taserden ze hem, werd hij gewaterboard en bonden ze hem vast aan zijn bed. Pas toen de daders waren vertrokken, wist hij zich los te maken en naar de buren te vluchten. Daar werd de politie gebeld. De buit bestond, zo zei de officier van justitie gisteren in de rechtbank, alleen uit een mobiele telefoon. Wel was het ‘duidelijk’ dat de overvallers op zoek waren geweest naar meer. ,,We zien zelden zo’n nare overval’’, aldus de aanklager.

Antillen

Het duurde meer dan een jaar voor twee verdachten werden gearresteerd. Dat gebeurde op 2 en 7 maart dit jaar. Het gaat om mannen die op de Antillen zijn geboren. De een, de 32-jarige Kenrich J. woont in de gemeente Nissewaard ten zuiden van Rotterdam. De andere, de 44-jarige Heinrich S. - luisterend naar de bijnaam Piet - heeft een adres in Amsterdam. Toen de politie hem arresteerde zat hij in Vlaardingen. Tijdens de zitting bleef gisteren nog onduidelijk hoe zij bij de Rijswijker terechtkwamen. Beiden ontkennen overigens.



Ook een derde verdachte is in beeld, zo bleek gisteren tijdens de rechtszitting, maar hij is nog niet aangehouden.



De advocaten van de verdachten vroegen gisteren de mannen vrij te laten, zodat ze voor hun vrouwen en kinderen kunnen zorgen. Daar ging de rechter niet in mee. Hij verlengde hun voorarrest met drie maanden.



