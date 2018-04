Zeldzame Japanse tuin mag weer even bewonderd worden

Landgoed Clingendael, gelegen tussen Wassenaar en Den Haag, heeft de enige Japanse tuin van Nederland. Vanwege de gevoeligheid van de zeldzame bomen en planten is het park slechts een aantal weken per jaar open. Ook wordt er een maximaal aantal bezoekers tegelijkertijd toegelaten. Hierdoor kunnen korte wachtrijen ontstaan. De tuin is dit voorjaar van 28 april tot en met 10 juni geopend.



Wie deze periode misloopt hoeft gelukkig niet tot volgende lente te wachten. Sinds een aantal jaar is de tuin ook in de herfst een aantal weken open. Vorige herfst maakte wij deze sfeerimpressie.