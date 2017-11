Zeldzame kijk achter miljoenentransfers voetbal

Waarschijnlijk zou Rob Jansen vanuit Amsterdam, Londen of Milaan makkelijker zijn miljoenendeals kunnen afsluiten, maar hij bleef Den Haag altijd trouw. ,,Daar heb ik nooit een seconde aan getwijfeld", zei de spelersbegeleider gisteravond na de presentatie van het boek Deal. ,,Ik ga ook nooit weg uit Den Haag. Hier liggen mijn roots."

Zijn Haagse bluf helpen hem fier overeind te blijven in de vaak schimmige wereld van het internationale profvoetbal. Jansen: ,,Ik denk dat wij in Den Haag best grappig zijn en met humor los je veel op. Ik kan door mijn achtergrond ook relativeren en heb de nodige zelfspot."

,,Rob verloochent zijn afkomst niet. Hij is in staat om bij iedereen de juiste toon te vinden", stelt de auteur van het boek, Zoetermeerder Michel van Egmond, vast. ,,Of het nou een supporter van Midden-Noord is, of een schatrijke clubeigenaar uit Arabië."

De presentatie vond gisteravond uiteraard ook in een Haags restaurant plaats, Encore. Vele grote namen uit de Nederlandse voetbalhistorie togen naar de Scheveningse haven om het feestje bij te wonen, Kuyt, Cocu, Bergkamp, Makaay, Wouters, Beenhakker, Van der Sar, Neeskens, allen behorend tot de 'stal' van Jansen.

Toch kreeg geen van hen het eerste exemplaar van het boek overhandigd. Dat was voor de moeder en broer van Yvette Parlevliet, de voormalige steun en toeverlaat van de zaakwaarnemer, die in 1999 op 29-jarige leeftijd overleed. Zonder haar, zei een emotionele Jansen, was zijn zaak nooit zo groot geworden.

Ook de trainer van de plaatselijke trots ADO, Fons Groenendijk, was van de partij. De Leidenaar wordt al zijn hele voetballeven door Rob en diens broer Karel zakelijk bijgestaan. ,,Ik voel me thuis bij de familie", zegt Groenendijk. ,,Ik heb nooit behoefte gehad om naar iemand anders over te stappen." Feyenoord-held Dirk Kuyt heeft Jansen ook al heel lang als begeleider, maar hij noemt hem tevens 'een vriend voor het leven'.

ADO-icoon Lex Schoenmaker vindt het jammer dat Rob Jansen in zijn tijd als prof nog te jong was om hem te begeleiden. ,,Had ik hem maar als zaakwaarnemer gehad. Misschien was mijn carrière dan nog mooier uitgepakt."

Spelersvakbond

Jansen leerde het vak van zijn ouders die in de voorkamer van hun woning aan de Laan van Meerdervoort de spelersvakbond in Nederland opzetten. Vader Karel was als voetballer onder meer aanvoerder van ADO.

Quote Ik denk dat het nog wel voor de nodige reuring gaat zorgen Rob Jansen

Die club heeft dan ook een heel warme plek in het hart van Rob. Hij bezit al jaren een businessbox in het stadion. Jansen: ,,Ik volg de club op de voet, maar meer kan ik momenteel niet doen, met een Chinese eigenaar. De tijd zal het uitwijzen of dat gaat veranderen. Aan mij ligt het niet."