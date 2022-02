Zelenski was komiek, voordat hij president werd. De meesten worden dat pas nadát ze president zijn

Poetin is van een ander soort. Wat zeg ik: het is een ras, Poetin. In 2013 scheidde hij van zijn vrouw, Ludmilla. Zij is de enige Rus die het gelukt is om van Poetin af te komen. Sindsdien is het bergafwaarts gegaan met de geestelijke vermogens van Vladimir. Ineens besefte hij: ‘Het leven is een korte lichtflits in een eeuwigheid van duisternis.’ Da’s een uitspraak van een andere Vladimir, Nabokov, de Russische schrijver.