Zelf droomhuis bouwen in Transvaalwijk wordt financieel drama

,,Deze deelnemers staan echt met de rug tegen de muur”, zegt hun advocaat woensdag bij de Haagse rechtbank. Door alle vertragingen bij de bouw, moeten ze boetes en extra kosten gaan betalen aan de aannemer. Dan gaat het niet over enkele duizenden euro’s per gedupeerde, maar over bedragen die variëren tussen de 80 duizend en 125 duizend euro.



De gedupeerden houden de gemeente verantwoordelijk voor de vertraging. Eigenlijk zou de bouw van hun droomhuizen in maart 2017 starten, maar toen had de gemeente de grond nog niet bouwrijp. De bodem was teveel verontreinigd. De deelnemers stelden voor om speciale heipalen te gebruiken, waardoor de vervuilde grond veilig in de bodem bleef. ,,Dan waren alle problemen opgelost”, vertelt gedupeerde Milko Lippe de rechter.



De gemeente sloeg dat advies in de wind. In oktober bleek dat het verontreinigde Viljoenplantsoen helemaal afgegraven moest worden. Dat leverde opnieuw vertraging op. Woensdag eisen de zeven deelnemers aan het zelfbouwproject bij de rechter dat de gemeente de boetes en extra kosten van de aannemer aan hen vergoedt. Mohamad Shafique, één van de gedupeerden, is zeer verbitterd. ,,Ik had mijn dochter in mijn nieuwe huis willen trouwen, maar ze is onlangs maar ergens anders gehuwd.”