Zelf heb ik menig vrouw lastiggevallen, maar dat was dan altijd met toestemming van de vrouw in kwestie

Welke partijen gaat Denk straks opvreten in Den Haag?

20 maart ‘Zo goed als zeker’ doet migrantenpartij Denk volgend jaar mee aan de Haagse raadsverkiezingen. En dat is slecht nieuws voor de lokale concurrentie die deze week weer eens ondervond hoe populair de partij van Azarkan en Kuzu in de hofstad is. ,,In den Haag valt voor ons enorm veel te winnen.’’