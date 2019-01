Zelfrijdende minibus brengt mensen van en naar het HagaZiekenhuis

Achterliggende gedachte bij de HTM is dat de vervoerder het ov-gebruik van en naar het ziekenhuis wil stimuleren. ,,Wij maken het graag mogelijk dat reizigers van deur tot deur reizen. Vaak wordt toch de auto gepakt als het openbaar vervoer niet goed aansluit. En als vervoersbedrijf moet je een oplossingverzinnen om mensen te verleiden toch het openbaar vervoer te pakken, vooral als het om korte afstanden gaat’’, aldus Moeksis.



Zo zijn er in Den Haag en omstreken heel wat plekken waar trams en grote stadsbussen niet kunnen komen. Daarom wordt er in de vier jaar tijd dat het busje rijdt al gekeken naar andere locaties waar deze oplossing toegepast kan worden. ,,We gaan niet wachten tot die vier jaar voorbij zijn, we zijn er nu al mee bezig’’, benadrukt Moeksis. ,,Maar het is nog te vroeg om iets te zeggen over die andere plekken.’’