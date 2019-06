Zelfrijdende minibusjes zijn in opkomst: ‘Een shuttle is een mooie oplossing’

,,Het is meer dan een idee’’, zegt directeur Remco Derksen van het bedrijf Haagse Shuttle over de zelfrijdende minibus op de Scheveningse boulevard. ,,We hebben inmiddels gesprekken gehad met ondernemers en die zijn zeker geïnteresseerd.’’



De automatisch rijdende busjes zouden volgens de directeur een goede aanvulling zijn op tram 11 die vanaf station Hollands Spoor naar de Strandweg rijdt. Wie van daaruit verder wil, naar Legoland bijvoorbeeld, is nog een eind onderweg. ,,Een shuttle is dan een mooie oplossing.’’



Het automatische rijden zal de uitvoering van het boulevardplan waarschijnlijk niet in de weg staan. Zo loopt de eerste proef van het bedrijf met de zelfrijdende minibus bij het HagaZiekenhuis voortvarend. De shuttle stopt soms nog wat abrupt, maar brengt de bezoekers keurig van halte Leyweg naar de ingang van het ziekenhuis, zo’n driehonderd meter verderop. Na de zomer gaat de Haga Shuttle volop rijden.