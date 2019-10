Zelfrijdende shuttlebus Haga wordt al maanden te weinig gebruikt door personeelstekort

Werk verbreding spoor rond Delft en Rijswijk bijna van start

7:02 Uiteindelijk moet in 2024 het hele treintraject tussen Rotterdam en Den Haag viersporig zijn. Volgende week beginnen de voorbereidende werkzaamheden bij station Delft Zuid. In Rijswijk, bij spoorwegovergang ’t Haantje, beginnen die over een aantal weken.