Zelfs Anouk zat ooit in het achtergrondkoortje van Peter Langerak (68): ‘Ze was niks bijzonders nog’

Hoe is het nu met? Peter de Ronde was vier jaar lang ‘die andere gitarist’ van The Golden Earrings: ‘Ik was net niet goed genoeg’

Peter de Ronde speelde samen met George Kooymans en Rinus Gerritsen in Golden Earring. Of eigenlijk in The Golden Earrings, zoals de band toen nog heette. Totdat er na een kleine vier jaar een einde kwam aan de samenwerking. ,,Dat was pijnlijk, maar gelukkig ga ik nog wel steeds goed met die jongens om.’’ Wij spraken hem voor de rubriek Hoe Is Het Nu Met.

5 december