Zelfs bakker heeft goede beveiliging nodig

Ronald van Rooij, expert op het gebied van winkelveiligheid, slaat direct aan op de veilige pluspunten van de zoet geurende en fel gekleurde entree van Bakker Piet in de Herenstraat. Pontificaal in de etalage staat dat er cameratoezicht is. Dat schrikt af. ,,En de mededeling 'Pinnen graag', wat betekent dat er geen tot weinig cash geld in de winkel is.''

Geen pluspunt, maar onvermijdelijk, zijn de vermelde openingstijden. Bakker Piet van bakker Piet Sonneveld is al om 7 uur 's morgens open. Dan gaat de bakker bakken, maar is het verder in de lange winkelstraat in het oude centrum van Rijswijk nog doodstil. ,,Kom ik nog een beetje slaperig aan'', zegt Sonneveld lachend.

Verdachts

Van Rooij springt meteen op die opmerking in. ,,Altijd even om je heen kijken of je iets verdachts ziet. Twee mannen in een auto bijvoorbeeld.'' Nicolet van Graafeiland, voorzitter van de stichting winkelcentrum Oud Rijswijk, weet met die twee wel raad. ,,Altijd gedag zeggen: 'Morgen!'. Dan weten ze dat ze zijn gezien.''



Bakker Piet is de eerste van 25 ondernemers die hun winkel gratis laten scannen op zwakke plekken in de beveiliging. De kosten worden betaald door het ministerie van Veiligheid en Justitie in het kader van de Week van de Veiligheid.



Veel inbrekers zullen uit zijn op geld, maar een tijgerbol of pakje stroopwafels is zo verdwenen in een tas. Met de feestdagen in december voor de deur komen ze weer 'in groepen' de straat in, weten ze bij Bakker Piet: georganiseerde diefstal.