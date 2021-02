Zelfs een hersenloze garnaal weet: er moet weer geld bij

Andermaal is het hommeles rond Amare. De gifbeker is nog niet tot op de bodem leeggedronken. Het potje onvoorzien bevat nog maar 300.000 euro, terwijl nog voor dertig miljoen aan werk moet worden uitgevoerd. Dan weet zelfs een hersenloze garnaal: er moet weer geld bij. Dat het college van b en w niet wil zeggen hóeveel – is veelzeggend. Hier ligt geen lijk in de kast maar spartelt een hele kudde zombies om naar buiten te komen. Wie houdt ze tegen? Wethouder Anne Mulder is de man die het ditmaal mag zien op te lossen. Hij wordt gezien als een bestuurlijk zwaargewicht.