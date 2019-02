Zelfs hardcore carnivoor gaat hier ‘om’

Vlakbij het protestveld wordt de klimaatmars verder gedicteerd door mes en vork bij De Vleesch Lobby, het restaurant van de Vegetarische Slager. Opgezet door de bio-akkerbouwer Jaap Korteweg, die na de uitbraak van varkenspest vegetariër werd en met Niko Koffeman (Partij voor de Dieren) besloot om vleesvervangers te gaan maken. De rest is geschiedenis. De Vegetarische Slager werd een wereldhit. We zijn fan. Niet alleen omdat je met deze producten snelle en ook lekkere gerechten kunt maken, maar uiteraard ook omdat hiermee het milieu minder wordt belast. Denk aan minder water en minder landgebruik. Over de footprint van vleesvervangers valt een boom op te zetten, maar dat gaan we hier niet doen.



We gaan aan tafel in een volle zaak waar niet alleen strijdbare Greta Thunberg-types aanwezig zijn. Het publiek is divers; oud, jong en hip. In de zaak een vleessnijmachine als blikvanger, tegelwerk, een grote wandspiegel en roodgeblokte theedoeken als servetten. In no tempo brengen serveersters kraanwater, frisse biologische pinot blanc en nemen we de menukaart door. Er is erwtensoep met ‘roockworst’, gado gado, gnocchi bolognese, hotdogs en kipschnitzel. Veel gerechten verwijzen naar vlees om de carnivoor met vega-angst over de streep te trekken. Vier gerechten volstaan volgens de serveerster voor twee personen. Ik vind dat aan de zuinige kant.