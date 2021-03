Zelfs in Den Haag scoort De Mos heel matig met Code Oranje: ‘Ik baal dat we niet hebben kunnen stunten’

ReageerZelfs in Den Haag heeft Richard de Mos met Code Oranje niet best gescoord bij de landelijke verkiezingen. De Hagenaar bleef met zijn partij steken op 3413 stemmen, een schamele 1,7 procent van het Haagse totaal.

En dat is een grote teleurstelling voor de succesvolle, lokale politicus, die de ombudspolitiek van Hart voor Den Haag-Groep de Mos nationaal aan de man probeerde te brengen. Gisternacht kwam Code Oranje nationaal niet verder dan een halve zetel. ,,Ik zou natuurlijk jokken als ik zou zeggen dat ik hier niet van baal,’’ zegt Richard de Mos .

Toch blijft hij toekomst zien in het ‘het landelijk uitrollen van de ombudspolitiek’. Volgens de Hagenaar is zijn politieke beweging ook zonder Tweede-Kamerzetel op de kaart gezet. ,,Ik denk dat we hier met Code Oranje best op kunnen voortborduren. Het zaadje is geplant. We hebben alleen een beetje meer tijd nodig dan we hadden gehoopt.‘’

Aanklacht

Het is vooral de score in zijn stad die De Mos zorgen zal baren. Drie jaar geleden boekte hij nog een enorme triomf door de lokale verkiezingen te winnen. Hart voor Den Haag werd de grootste partij van de stad en kwam met 8 van de 45 zetels in de Haagse gemeenteraad. Omgerekend trok hij toen bijna 17 procent van de Haagse kiezers in zijn kamp.

Afgelopen nacht bleken dat er tien (!) keer zo weinig te zijn: 3413 stemmen ten opzichte van 32.632 in maart 2018. Nu is een landelijke verkiezingsuitslag in Den Haag natuurlijk niet zomaar te vergelijken met een lokale verkiezingsuitslag. En is Code Oranje geen Hart voor Den Haag. Toch staan beide bekend als de partij van Richard de Mos.

Is het De Mos-effect wellicht uitgewerkt? Of speelt de zware aanklacht van het Openbaar Ministerie hem parten? De politicus wordt nog altijd verdacht van corruptie en omkoping, gepleegd in zijn tijd als wethouder in Den Haag. De eventuele rechtszaak begint niet eerder dan eind dit jaar, maar mogelijk pas na de lokale verkiezingen in maart 2022.

Kop leegmaken

De Mos erkent dat hij in zijn ‘hometown’ niet heeft kunnen stunten. De 1,7 procent aan stemmen voor Code Oranje in de hofstad zou volgens hem landelijk vertaald goed zijn geweest voor gemiddeld twee zetels in de Tweede Kamer. ,,Maar het is me helaas niet gegeven geweest om in Den Haag een echte klapper te maken”, stelt hij.

Dat betekent volgens Richard de Mos zeker niet dat hij zijn aantrekkingskracht in Den Haag aan het verliezen is. De politicus verwijst naar een lokale peiling van vorig jaar oktober. Daarin steeg Hart voor Den Haag als grootste partij in de stad zelfs van acht naar elf zetels ,,We hebben met onze lokale partij nog steeds goud in handen. Met Code Oranje heb ik alleen het landelijke verhaal niet voldoende onder de aandacht van de stad kunnen brengen. Helaas".

En dus neemt hij nu de tijd: ,, Het is even de teleurstelling verwerken, mijzelf heroriënteren en weer door‘’, zegt de Haagse politicus. . ,,Ik ga naar mijn broer, lekker wandelen in de natuur, mijn kop leegmaken. En mijn familie de tijd geven die ze verdient.. Want dat is er in de afgelopen maanden van voortdurend buffelen te weinig van gekomen.‘’

