Zelfs in zware coronatijden gaat Den Haag niet bezuinigen

Het Haagse geld is op en andere heikele kwesties

1 september De Haagse portemonnee is nagenoeg leeg. Hoe krijgt de stad haar huishoudboekje voor volgend jaar op orde in deze dramatische coronatijden? Dat is wellicht de meest heikele kwestie die de politiek dit jaar nog te verhapstukken krijgt. Maar er zijn er wel meer: ,,Integriteit blijft ook een dingetje.”