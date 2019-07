Zelfs mediation is lastig bij ruzie gevelkunstwerk

,,Het duurde maar en het duurde maar voor ik iets hoorde", vertelt Faisal Mirza. Hij ligt overhoop over de kosten van het meerwerk van het terugplaatsen van een tegelreliëf dat in de jaren tachtig is gemaakt door de bekende Haagse kunstenares Berry Holslag.



Dit kunstwerk beeldt in negatief uit hoe de Teniersstraat eruitzag voor de grootschalige stadsvernieuwing in de volkswijk. Het werd ternauwernood van de sloop gered, vlak voordat bij het Teniersplantsoen zelfbouwkavels kwamen waarop Hagenezen zelf konden bouwen. Mirza kocht het hoekkavel, en werkt graag mee aan de terugplaatsing, maar is in conflict met cultuurpausen die dit begeleiden. Dat draait nu nog om de kosten van het meerwerk die de vertraging heeft opgeleverd.