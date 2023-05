Zelfs na de vrijspraak is er kritiek op de financiën van De Mos en co: ‘Alleen het bedrag noemen? Niet genoeg’

Column Blijkbaar kent niet iedereen de spelregels op het IJspaleis, maar dat is niks nieuws

‘Toen ik het zag, kreeg ik de hik.’ Dat hoor je een wethouder niet snel zeggen. Toch was het wethouder Kavita Parbhudayal (VVD) die deze uitspraak deed. Zij vernam via de pers dat onder haar supervisie een paspoort dat te laat wordt opgehaald in de shredder verdwijnt. Zeg maar: zoals de uitslag van de vorige verkiezingen in Den Haag.