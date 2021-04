Zelfs op de begane grond genieten Greet en Hans van hun uitzicht: ‘Net alsof we op de camping zitten’

eeuwig den haag Blauwe Tram laat nog altijd harten sneller kloppen: ‘Zelfs de sloper vond het zonde’

18 april Deze keer in de rubriek Eeuwig Den Haag: De Blauwe Tram lijkt 60 jaar na haar einde populairder dan ooit. Vrijwilligers bouwen een reconstructie van een NZH-rijtuig en de belangstelling voor oude foto’s is groot. Dat is niet zo gek, want de tram was ooit de grootste en comfortabelste van het land.