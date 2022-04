Zelfs op de Koning aller Vrijmarkten komt Koningsdag langzaam op gang: ‘Het is koud, lekker dikke jas aan’

Zelfs op de Koning aller Vrijmarkten is het veel rustiger dan andere Koningsdagen. ,,Het komt langzaam op gang”, zegt Elly van der Wansem die met haar zus twee tafels vol schitterende spulletjes heeft uitgestald op de vrijmarkt in de Frederik Hendriklaan. ,,Het beloofde zonnetje is er niet, het is koud, dat moet wel de oorzaak zijn.”