Zó ziet het gloednieuwe logo voor de Special Olympics Nationale Spelen 2020 eruit

VideoHet gloednieuwe beeldmerk van de Special Olympics Nationale Spelen 2020 in Den Haag is vanmiddag officieel onthuld. Het winnende ontwerp is gekozen uit veertig inzendingen van Haagse kunstenaars met een verstandelijke beperking of met niet-aangeboren hersenletsel.