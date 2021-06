Zenuwachtige bestuurder met achterbank vol lachgas opgepakt na achtervolging

Harddrugs en cash

,,Na de aanhouding werd de verdachte gefouilleerd. Tijdens de fouillering onttrok de verdachte zich plotseling van zijn aanhouding en rende weg in de richting van het Centraal Station.” De achtervolging werd ingezet en even later kon de verdachte alsnog in de boeien worden geslagen. ,,Bij achtervolging werd gezien dat de verdachte iets weggooide. Later bleken dit verschillende verpakkingen te zijn met daarin vermoedelijk harddrugs. De verdachte was verder nog in het bezit van een groot geldbedrag.”



Het geld, de auto en de drugs zijn in beslag genomen. ,,De verdachte mag zich binnenkort verantwoorden in de rechtbank.”