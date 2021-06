Zes aanhoudingen, honderden boetes en voor duizenden euro’s aan schulden geïnd bij grote handhavingsactie Scheveningen

Er werd extra gelet op huftergedrag in het verkeer, zoals straatraces, en op voertuigen die herrie veroorzaken. Er werden honderden voertuigen en personen gecontroleerd.

Agenten hebben 52 bestuurders beboet omdat zij regels overtraden, zoals bellen achter het stuur, gekleurde verlichting of rijden over de stoep. Acht bromfietsen bleken te zijn opgevoerd: deze bestuurders mochten niet meer verder rijden.

Tijdens de actie kwamen handhavers ook tien voertuigen tegen die het toegestane geluidsniveau overschreden. De bestuurders van deze auto’s of motoren kregen een boete van ongeveer 450 euro. Acht bestuurders mogen niet meer rijden met hun voertuig, totdat het voertuig is hersteld en RDW-gekeurd.

Volledig scherm © Gemeente Den Haag/Henriette Guest

De komende weken valt er nog een boete op de mat bij 161 bestuurders, omdat zij parkeerden zonder te betalen. Tien auto’s stonden fout geparkeerd, ook deze automobilisten krijgen een boete. Ook krijgen vier brommerrijders een boete omdat zij een brommer hadden uit 2010 of daarvoor. Den Haag heeft sinds 1 januari een milieuzone. Tweetakt brom- of snorfietsen uit 2010 en daarvoor mogen nergens meer in Den Haag rijden. Dit wordt onder andere gecontroleerd door camera’s.

19.000 euro

Gemeentelijke belastingzaken heeft voor ruim 19.000 euro geïnd aan openstaande belastingschulden. Vier personen konden hun openstaande schuld direct betalen en zeven anderen hebben een wielklem gekregen.

Tijdens de controle werden er vijf mensen aangehouden omdat zij reden onder invloed van drugs. Een van hen bedreigde de politie. Twee mensen hebben een boete van 259 euro gekregen van het OM omdat zij lachgas bij zich hadden. Een inzittende van een buitenlands voertuig kreeg een boete van 359 euro omdat deze in het bezit was van zoveel drugs dat dit viel onder een handelshoeveelheid. Aan de kust is een softdrugsverbod, daarom mogen in dat gebied geen softdrugs gebruikt worden.

Volledig scherm Gemeente Den Haag/Henriette Guest © Gemeente Den Haag/Henriette Guest

Openbaar vervoer

Ook in het openbaar vervoer werd er gecontroleerd, vooral in tramlijn 11 en 1. Hier kregen 39 reizigers een boete van 55 euro omdat zij geen geldig ov-ticket hadden. Meerdere mensen kregen een waarschuwing omdat zij geen mondkapje droegen. De politie heeft een tramreiziger een boete gegeven voor het niet tonen van een geldig identiteitsbewijs.

Surfers

De pleziervaart en visserij op het water in de haven van Scheveningen werd gecontroleerd door de nautische boa’s. Zij spraken surfers aan die in het water bij het havenhoofd overstaken. Dit is levensgevaarlijk. Daarnaast is de eigenaar van een jacht dringend verzocht te vertrekken omdat hij zijn jacht had gestald waar dit niet was toegestaan.

Volledig scherm © Gemeente Den Haag/Henriette Guest

Zeven horecaondernemingen werden gecontroleerd, door het handhavingsteam, de politie en de NVWA. Er waren signalen van misstanden of overlast. Tegen een aantal ondernemers wordt een bestuurlijke rapportage opgemaakt vanwege aangetroffen overtredingen. In twee ondernemingen was de leidinggevende niet aanwezig en ook konden twee ondernemingen hun vergunningen niet tonen. De NVWA heeft één boete moeten opleggen omdat de onderneming niet voldeed aan de hygiëne-eisen. Twee andere ondernemingen kregen een officiële waarschuwing. Er volgt op korte termijn een hercontrole.