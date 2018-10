Zes Europese awards voor Haags internetbedrijf Q42

Met de zes prijzen behoort Q42 tot een select aantal internetbureaus dat met meerdere ontwikkelingen in verschillende categorieën heeft gewonnen. Het internetbureau won zilver en de publieksprijs voor de Radio 538-app, brons en de publieksprijs voor de Rijksmuseum-app, ook brons voor de website Below the Surface en zilver voor de website Hollands Hoop.



De nieuwe app van Radio 538, ontwikkeld in samenwerking met Hike One, is een pioniersproject. De app is de eerste in zijn soort die interactieve radio mogelijk maakt. Bijzonder er aan is dat de gebruiker shows kan terugspelen en luisteren, gecombineerd met playlist. Bovendien is het mogelijk om contact op te nemen met de dj's van 538.



De uitreiking van de Awards is op 15 oktober in Londen.



