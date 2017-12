Zes jaar cel voor “laffe” babbeltrucs

De babbeltrucs vonden plaats in Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Hoogbejaarde vrouwen met een rollator werden, als ze terugkwamen van de supermarkt, bij hun woning aangesproken door een behulpzame man. Die deed zich voor als een kennis of een buurman en zei dat er ingebroken was. Hij ging met de slachtoffers de woning in, en trok laatjes open, zogenaamd om te controleren of er iets weg was.