Zes maanden cel na fatale straatrace in Rijswijk

Race

Uit getuigenverklaringen in de rechtbank bleek dat de twee verdachten veel te hard hadden gereden. De twee verdachten zouden bij het stoplicht aan de Generaal Spoorlaan elkaar hebben uitgedaagd tot een race. Uit onderzoek is gebleken dat ze meer dan 90 kilometer per uur hadden gereden.



Het slachtoffer had geen schijn van kans. Hij liep over het zebrapad en werd aangereden door de Peugeot waar Desley J. in reed. Die stelde twee weken geleden in de rechtbank verschrikkelijk ontdaan te zijn geweest. ,,Die man wilde misschien ook gewoon naar huis gaan. Dit was niet de bedoeling'', zei hij tegen een agent. Hij maakte zich gelijk zorgen om zijn toekomst. ,,Ik ben 19 en heb straks doodslag op mijn naam staan.''



Twee weken geleden eiste het OM zeven maanden en negen maanden cel tegen de twee verdachten.



