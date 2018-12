Zes mensen naar ziekenhuis gebracht na ‘vreemde verschijnselen’

VAARWEL BRITTEN Transport­be­drijf: ‘Brexit wordt zeker een chaos'

27 december De brexit komt snel dichterbij. Zaterdag moet het over exact drie maanden zover zijn. In juni kwam in deze rubriek Marcus Post (31) van transportbedrijf Post-Kogeko aan het woord. Samen met Visbeen Transport werd twintig jaar geleden DailyFresh opgericht waarmee zij groente en fruit naar Groot-Brittannië vervoeren. Post verkeert nog net zo in het ongewisse als een half jaar geleden.