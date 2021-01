Zes misvattingen bij de schoolkeuze van je kind

van wieg tot graf Jessie integreer­de volledig maar deed meer voor de USA dan de gemiddelde diplomaat

25 januari Deze keer in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van Jessie Rodell-James (8 december 1945 - 18 januari 2021). Jessie werd geboren in Amerika. Ze had een gelukkige jeugd in Wheaton, vlakbij Chicago, waar haar drie broers football speelden met de Belushi broers, lang voordat deze (onder meer door de Blues Brothers) wereldberoemd zouden worden.