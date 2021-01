Zes personen overleden en 294 nieuwe besmettingen in Haagse regio: Lees het laatste coronanieuws bij

Dagelijks praten we je bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van woensdag 27 januari.

In Den Haag en omstreken zijn er het afgelopen etmaal 294 besmettingen bij gekomen. Gisteren waren dat er 179.



In Den Haag werden het afgelopen etmaal 134 nieuwe besmette personen geregistreerd. In Delft waren dat er 18, in Westland 32 en in Zoetermeer 40.



Vijf Hagenaars en een Delftenaar zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Stijging positief (in afgelopen 24 uur) op basis van RIVM-cijfers Den Haag + 134

Rijswijk + 10

Wassenaar + 11

Voorschoten + 3

Leidschendam-Voorburg + 21

Delft + 18

Pijnacker-Nootdorp + 22

Zoetermeer + 40

Westland + 32

Midden-Delfland + 3

Landelijk gezien

Het RIVM heeft in het afgelopen etmaal 4774 positieve coronatests geregistreerd. Dat zijn er meer dan gisteren, toen het RIVM volgens gecorrigeerde cijfers 3980 nieuwe besmettingen noteerde, maar iets minder dan het gemiddelde van de afgelopen week. In de laatste zeven dagen zijn in totaal 34.802 nieuwe gevallen gemeld. Dat komt neer op gemiddeld 4972 per etmaal.

Verder in het coronanieuws

Delfts coronaboek blijkt schot in de roos

Het fotoboek Delft Anders dan Anders blijkt een schot in de roos. Op dit moment zijn reeds 1750 exemplaren van de hand gegaan. De publicatie van de hand van de Delftse fotograaf Herman Zonderland werd in november gepresenteerd.

Hartenkreet van Westlandse kapper

In een hartenkreet op sociale media deed de Westlandse kapsaloneigenaar Shirley Graaf gisteren een boekje open over de nood in de branche. Ze roept klanten op kappers te steunen met cadeaubonnen en wil net als de kappersbond meer steun van de overheid. ,,Illegaal de thuiskapper laten komen, is echt een klap in het gezicht.”

