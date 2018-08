Zes van zeven leerlingen gezakt na examenfraude Rijswijks Lyceum

De uitslag van hun eerste herexamen werd ongeldig verklaard nadat aan het licht was gekomen dat vier docenten van de school de leerlingen hadden geholpen bij het beantwoorden van de vragen. De betreffende docenten zeiden dat met goede bedoelingen voor de school en leerlingen te hebben gedaan. De schoolleiding heeft ze echter ontslagen om hun handelen.



De zes niet geslaagde leerlingen - vijf waren havo-kandidaat, één deed vwo - keren niet op school terug, maar stromen in op mbo of proberen via volwassenonderwijs aan deelcertificaten te komen.



Volgens rector Jeroen Bos worden de procedures rond eindexamens intern nog eens tegen het licht gehouden, maar is de zaak hiermee verder afgerond.



