Zes verdachten forse cocaïnelijn tussen Curaçao en Twente blijven drie maanden langer in voorarrest

Zes verdachten die het OM verdenkt van betrokkenheid bij een grote cocaïnelijn tussen Curaçao en Oost-Nederland blijven drie maanden langer in voorarrest. Agenten vielen in het onderzoek ook panden in Delft en Wateringen binnen.

Bij het oprollen van de omvangrijke drugslijn vond de politie twee weken geleden 73 kilo aan cocaïne in een zeecontainer in Silvolde (Gelderland). Afgelopen vrijdag onderschepte de douane nog eens 128 kilo coke in een schip in de haven van Vlissingen, volgens de politie een ‘indrukwekkende hoeveelheid’.. De totale straatwaarde bedroeg ruim 15 miljoen euro.

,,Vooral in Delft hebben we heel veel luxe artikelen en geld in beslag genomen”, zei een woordvoerder van de politie Oost-Nederland. Agenten hebben administratie, gegevensdragers, contant geld, wapens en goederen in beslag genomen. De politie verwacht meer verdachten aan te houden.

Op donderdag 30 juni viel justitie met vierhonderd medewerkers dertien panden binnen en arresteerde zeven verdachten. Onder hen een 48-jarige man uit Hengelo en een 75-jarige man uit Megchelen (Achterhoek). Wat hun precieze rol is, maakt justitie niet bekend. Ook andere personalia blijven geheim. De rechtbank oordeelde dat de verdachten vanwege het lopende onderzoek ‘in beperking’ blijven. Dat betekent dat ze alleen met hun raadsman contact mogen hebben.

Justitie verdenkt in totaal zeven verdachten van betrokkenheid bij grootschalige invoer van cocaïne. Een van de verdachten is vorige week vrijgelaten, maar blijft in beeld. De zes anderen blijven vastzitten tot aan de eerste openbare zitting in de rechtbank, oordeelde de raadkamer van de rechtbank in Almelo. Hoogstwaarschijnlijk zal dit een voorbereidende zitting zijn.

En een 'indrukwekkende hoeveelheid' cocaïne, liet de woordvoerder weten.

