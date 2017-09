Zes weken kraamverlof voor Haagse papa's

Nu hebben ambtenaren recht op dertien weken deels betaald ouderschapsverlof, maar D66 wil hun een extra keuze bieden: minstens 6,5 week volledig betaald vrij. ,,Geld is nu vaak het obstakel voor veel vaders’’, zegt initiatiefneemster en D66-raadslid Hanneke van der Werf. ,,Het is al een dure tijd voor veel jonge gezinnen, een deel van het salaris inleveren is dan geen prettig vooruitzicht.’’

Van der Werf dient haar voorstel volgende week in bij de bespreking van de emancipatieplannen. Het ziet ernaar uit dat het doorbetaalde kraamverlof op een riante meerderheid kan rekenen in de politiek.

Klagen

Begin juli schaarde een groot deel van de raad zich nog achter een PvdA-motie om het bevallingsverlof te verruimen van twee naar vijf dagen. De gemeente gaat dat inderdaad invoeren, zo schreef het college gisteren in een brief aan de raad.

Het D66-plan kost de gemeente geen extra geld: het maakt voor de stadskas niks uit of iemand dertien weken een deel van zijn salaris krijgt of 6,5 week alles, stelt Van der Werf. ,,Ik kan me niet voorstellen dat iemand tegen deze extra keuzemogelijkheid is. We laten de huidige variant ook intact.’’