Zes woontorens op plek van lege kantoorkolos

100 meter

,,De woontorens variëren in hoogte van 40 tot 100 meter. Dat laatste is even hoog als een van de hoogste gebouwen in Den Haag, waarin de ministeries van VWS en SZW zitten. De in- en uitritten van het complex komen uit in ons straatje. Er is berekend dat er 2.500 autobewegingen per dag zullen zijn. Ook nog eens erg vervuilend.’’