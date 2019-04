Zesduizend euro boete voor te hoog opgeleide superjuf

Video Moordver­dach­te van fatale steekpar­tij Weimars­traat zelf bedreigd, dood Bjorn was zelfverde­di­ging

15:53 De dood van de 25-jarige Bjorn Amattarmoedji op 17 januari in de Weimarstraat in Den Haag was het gevolg van zelfverdediging, zegt de advocaat van moordverdachte Richenol de W. Dat hij stak, kan de 27-jarige zich niet eens herinneren. ,,Maar zijn handen zaten onder het bloed.”