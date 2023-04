Zeshonderd man bij Iftar en niet alleen moslims: ‘Hier zit je samen aan tafel’

column Op (hoog) bezoek dien je je te gedragen

De Dalai Lama, hoofdgeitenbreier van het Tibetaanse boeddhisme, is in opspraak geraakt. Op een filmpje dat viraal ging liet hij tijdens een bezoek een klein Indiaas jongetje op zijn tong zuigen. Van een lama had ik eerder iets anders verwacht. Het eerste wat ik dacht was: is ‘ie katholiek geworden? Hoewel, dan was het iets anders geweest dan zijn tong.