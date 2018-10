Zestienjarige Lesley Presley treedt in voetsporen van idool Elvis

Hij heet Lesley van Ruitenbeek, maar nu even niet. Nu is hij Lesley Presley. En zit hij in een fleurig overhemd, strak in het pak en compleet met Elvis-kuif in de lobby van het Atlantic Hotel in Kijkduin, de plek waar hij ondanks zijn jonge leeftijd (16) al drie keer in de huid van zijn grote idool uit Memphis mocht kruipen.