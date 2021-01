‘Zet defensievliegtuigjes, drones en buschauffeurs in tegen autobranden’

Fractievoorzitter Frans de Graaf las deze week dat er 319 autobranden in Den Haag zouden zijn geweest het afgelopen jaar. ,,Daar moet echt wat aan gebeuren. Sommige mensen, zoals ik, hebben een auto voor het gemak, maar anderen hebben hem echt nodig voor de kinderen of voor het werk. Eén slachtoffer ken ik persoonlijk en dan zie je hoe het iemand raakt als zijn auto in brand wordt gestoken.”

Daarom oppert De Graaf een aantal ideeën om de autobranden aan te pakken. Een daarvan is de inzet van onbemande vliegtuigjes van defensie. Dat systeem wordt vaker gebruikt voor niet-militaire vluchten, zoals het beveiligen van grote evenementen. In Utrecht en eerder in Ede zouden de vluchten al eens uitgevoerd zijn vanwege aanhoudende onrust en autobranden.

Daarnaast ziet hij ook wel wat in het gebruik van drones van bijvoorbeeld de politie, die met een warmtecamera een autobrand snel op kunnen sporen. Door eerder alarm te slaan, kunnen auto’s vaker nog door de brandweer gered worden. ,,Je zou die dan op de specifieke momenten dat er vaak autobranden zijn de lucht in kunnen sturen.” Ook cameratoezicht op zogeheten hotspots ziet hij als onderdeel van de oplossing, net als het trainen van bus- en taxichauffeurs, die de hele dag op de weg zijn, om mensen te herkennen die zich verdacht ophouden bij geparkeerde auto’s.

De Graaf: ,,Het is natuurlijk ook interessant om inzicht te krijgen in het type dader. Een deel van de branden wordt aangestoken door vandalen, maar er kan ook een ruzie aan ten grondslag liggen, verzekeringsfraude of een pyromaan actief zijn. Als je dat weet, kan dat ook helpen in de aanpak van de branden.”

De VVD heeft de voorstellen, waarmee in Utrecht al resultaat zou zijn behaald, aan de burgemeester voorgelegd. Verder vraagt de partij of de gemeente al in beeld heeft wie de brandstichters zijn en op welke momenten de kans op een autobrand het grootst is.

