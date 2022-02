‘Zet je afvalcontainer buiten krijg je een boete, zet je hem binnen krijg je ook een boete’

Hippe deelscoo­ter amper in volkswij­ken: ‘Ze horen in de hele stad’

De hippe deelscooters staan in kuddes op Scheveningen en rond de Haagse binnenstad, maar in de Schilderswijk en Transvaal is het flink zoeken. ,,Als je wil dat mensen minder met de auto gaan, moet je ook in de volkswijken zorgen voor alternatieven.”

12 februari