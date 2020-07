Zet je een jonge meeuw op een rustige plek, pas dan op voor aanvallende ouders

EVEN VRAGEN AANDe dierenambulance wordt in deze periode overspoeld met telefoontjes van bezorgde dierenliefhebbers. Jonge meeuwen lopen over straat omdat ze nog niet kunnen vliegen. Voorbijgangers, die denken dat de dieren iets mankeren, bellen de dierenambulance.

Hoe vaak worden jullie hierover gebeld?

,,Het gaat vooral over de periode van april tot juli. Op een drukke dag gaat hier 300 keer de telefoon, meer dan 200 gaan dan over de meeuwen. Zeker in juli gaat 90 procent van de meldingen daarover.”

Waarom maken mensen zich er zorgen over?

,,Meeuwen vliegen niet in een keer vanaf de rand van hun nest uit. Ze hebben een paar dagen tot een week nodig om te leren vliegen. In die tijd lopen ze op de grond. Omdat ze zo groot zijn vallen ze op en ze kunnen voor geluidsoverlast zorgen. Daarom denken mensen dat ze in moeten grijpen. Maar het is gewoon een periode waar de dieren doorheen moeten.”

Waarom weten zoveel Hagenaars dat nog niet, want de meeuw hoort toch bij Den Haag?

,,Dat vind ik ook. Meeuwen horen bij de stad. Het zijn leuke vogels, brutaal en met karakter. Toch zijn er veel mensen die niet weten wat ze hiermee aan moeten. Stadsmensen staan toch wat verder van de natuur af. Daarom informeren we elk jaar wat mensen het beste kunnen doen.”

Volledig scherm Anouk Korporaal van de dierenambulance Den Haag. © Anouk Korporaal

Wat is dat?

,,Als een meeuw gewond is, komen we hem natuurlijk altijd ophalen. Als hij bij een heel drukke straat loopt, kunnen mensen hem met bijvoorbeeld een doos vangen en op een rustiger plekje zetten. Maar wel zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke plek, want de ouders voeren de meeuw nog bij.”

Zijn die ouders gevaarlijk?

,,Als ouders zien dat een jong wordt benaderd, zullen ze hem beschermen. Ze kunnen dan aanvallen op het hoofd. Dat is natuurlijk vervelend, want ze kunnen flink pikken. Wie daar in de tuin last van heeft, kan het beste een parasol of partytent opzetten.”

Zijn meeuwen de enige dieren waar jullie zoveel meldingen over krijgen?

,,Nee, we komen net uit een periode van de jonge kauwen, kraaien en eksters. Dat zijn ook vogels die vanuit het nest eerst op de grond komen. Dat vinden mensen zielig om te zien.”